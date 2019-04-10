Yiğitbaş Veli Cami Yenilenmek Üzere Yıkıldı

Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Adakale Mahallesindeki Yiğitbaş Cami, Şehzadeler Belediyesinin girişimleri sonucu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden yapılmak üzere yıkıldı.

Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Adakale Mahallesindeki Yiğitbaş Cami, Şehzadeler Belediyesinin girişimleri sonucu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yeniden yapılmak üzere yıkıldı. Caminin yapımının ardından çevresi belediye tarafından düzenlenerek, vatandaşların hizmetine sunulacak.



Şehzadeler Belediyesinin Manisa'nın manevi mimarlarından Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin türbesinin de içerisinde yer aldığı Adakale Mahallesindeki Yiğitbaş Cami'nin yenilenmesi için başlatılan girişimler sonuç verdi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yiğitbaş Cami'ni yıkarak yenileme çalışmalarını başlattı. Yiğitbaş Cami, yenilendikten sonra çevre düzenlemesi Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılacak. Belediye, caminin yan tarafında yer alan yeşil alanı da cami alanı ile birlikte düzenleyerek, bölgeyi daha da güzelleştirecek. Caminin bahçesinde yer alan Yiğitbaş Veli olarak bilinen Ahmed Şemseddin Marmaravi Hz.'nin türbesi ile caminin tuvaletleri yenileme çalışmaları kapsamında Şehzadeler Belediyesi tarafından yapılacak.



Şehzadeler Belediyesi olarak Yiğitbaş Camisi'nin ve türbesinin daha güzel ve geniş bir alanda olması için başlattıkları çalışmaların olumlu sonuçlandığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak Manisamızın manevi mimarlarından olan Yiğitbaşı Veli Hz.'nin kabrinin de içerisinde bulunduğu Yiğitbaş Camisi'nin daha da genişlemesi ve çevre düzenlemeleri için bir çalışma başlatmıştık. Ancak türbenin bulunduğu alanın yeniden düzenlenmesi için caminin yan tarafında bulunan boş arsalarında buraya dahil edilmesi gerekiyordu, Şehzadeler Belediyesi olarak bize ait olan bir parselin yanında ki bu boş arsayı da 310 bin lira bedelle kamulaştırarak caminin bahçesine dahil ettik. Gerekli izinler ve onayları da aldık. Vakıflar Bölge Müdürlüğü camiyi yıkıp yerine yeni ve geniş bir cami yapacak. Bununla ilgili çalışmalarda geçtiğimiz günlerde başladı. Cami yapım işleri tamamlandıktan sonra bizde belediye olarak bize ait olan parselde çevre düzenlemesi işi ile kadın ve erkek tuvaletlerini yapacağız. Tüm çalışmalar tamamlandıktan sonra bu alan daha güzel bir görünüme kavuşmuş olacak. Aynı zamanda da mahalle halkının şikayetine konu olan boş arazide bu şekilde halkımıza hizmet vermiş olacak" dedi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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