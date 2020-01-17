Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü - Son Dakika Spor

Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü

6 saat önce

Elazığspor'la olan sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden stoper Yiğitcan Erdoğan, kulüp başkanı Selçuk Öztürk'le yaptığı görüşmenin ardından yeni sözleşmeye imza attı.

Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü, System.String[]

Elazığspor'la olan sözleşmesini akşam saatlerinde fesheden stoper Yiğitcan Erdoğan, kulüp başkanı Selçuk Öztürk'le yaptığı görüşmenin ardından yeni sözleşmeye imza attı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da Yiğitcan Erdoğan krizi çözüme kavuşturuldu. Alacaklarını tahsil edemediği için sözleşmesini tek taraflı fesheden tecrübeli stoperle Kulüp Başkan Selçuk Öztürk, sorunu çözüme kavuşturdu. Kulüp Yiğitcan'la sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere yeni sözleşme yaptı. Teknik Direktör Levent Eriş'in şans vermesi halinde Yiğitcan Erdoğan pazar günü Sakaryaspor'la oynanacak maçta sahada olabileceği belirtildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğitcan Erdoğan, Selçuk Öztürk , Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 08:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi
TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 03:13:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yiğitcan Erdoğan Elazığspor'a geri döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]