Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor

Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı

6 saat önce

Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Elazığspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı, System.String[]

Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Elazığspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da sözleşmesini feshetme hakkı elinde bulunmasına rağmen uzun süredir bekleyen Yiğitcan Erdoğan'ın, 200 bin TL alacağını tahsil edemediği için mukavelesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı öğrenildi.


Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten bordo-beyazlı takıma katılan Yiğitcan'a birçok kulüpten teklifler olduğu da öğrenildi. - ELAZIĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
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