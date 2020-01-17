Son Dakika › Spor › Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı - Son Dakika Spor
Yiğitcan Erdoğan, Elazığspor'dan ayrıldı
6 saat önce
Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Elazığspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:55 Kaynak: İHA
Alacakları nedeniyle TFF'ye başvuran Elazığspor'un tecrübeli savunma oyuncusu Yiğitcan Erdoğan, sözleşmesini tek taraflı feshetti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor'da sözleşmesini feshetme hakkı elinde bulunmasına rağmen uzun süredir bekleyen Yiğitcan Erdoğan'ın, 200 bin TL alacağını tahsil edemediği için mukavelesini tek taraflı feshederek takımdan ayrıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten bordo-beyazlı takıma katılan Yiğitcan'a birçok kulüpten teklifler olduğu da öğrenildi. - ELAZIĞ
Son Dakika Erzurumspor, Sekidika'yı resmen istedi TFF Başkanı Nihat Özdemir'in gözaltına alınan oğlu Batuhan Özdemir konuştu: Hakkımda suçlama yok Türkiye Futbol Federasyonu, talimat değişikliğini resmen açıkladı MHK'den gündem olan iddialar sonrası açıklama