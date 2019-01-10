Son Dakika Haberleri: Yiğithan Güveli Resmen Yeni Malatyaspor'da

Yiğithan Güveli Resmen Yeni Malatyaspor'da

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yiğithan Güveli Resmen Yeni Malatyaspor'da, System.String[]
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcuları Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe'ye transferine karşılık bonservisiyle aldıkları Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.

Gündüz, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:09 Kaynak: AA

Sadık Çiftpınar, Evkur, Yeni Malatyaspor, Spor
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