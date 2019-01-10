Yiğithan Güveli Resmen Yeni Malatyaspor'da
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Evkur Yeni Malatyaspor
, Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, futbolcuları Sadık Çiftpınar
'ın Fenerbahçe
'ye transferine karşılık bonservisiyle aldıkları Yiğithan Güveli ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi.
Gündüz, transferin camiaya hayırlı olmasını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:09 Kaynak: AA
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