YİK toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan açıklama - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Yüksel İstişare Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksel İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, basına kapalı gerçekleştirilen ve yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantının ardından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Toplantısının Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildiğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda Kurul üyeleri, "adalet", "hukuk" ve "yeni anayasa" konuları üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır. Adaletin mülkün temeli olduğu gibi, bağımsız ve tarafsız yargının da adaletin temeli olduğunu ifade eden Kurul üyeleri, milletimizin hiçbir ayrım olmaksızın tüm fertleriyle en ileri standartlarda hukuka ve demokrasiye layık olduğunu dile getirmişlerdir. Adalet hizmetlerinin eser ve hizmet siyasetinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkati çeken Kurul üyeleri, ülkemize yeni ve sivil bir Anayasa kazandırma gayretlerini, hayata geçen bütün reformların çatısı olarak gördüklerini belirtmişlerdir" dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Yüksek İstişare Kurulu toplantısında, attıkları her adımda hukukun üstünlüğünü, insanımızın hak ve hürriyetlerini gözettiklerini belirtmiş, reform gündeminde ilk sıraları her zaman adaletin en ideal şekilde tecellisini sağlayacak çalışmalara ayırdıklarını ifade etmiştir." diyen Altun,"Temel kanunlarımızı yenileyerek ve adalet teşkilatımızın altyapısını güçlendirerek, yargının işleyişini kolaylaştırdıklarını anlatan Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimize taahhüt ettiğimiz gibi, daha fazla özgürlük ve daha güçlü demokrasi için reformlara kesintisiz şekilde devam ettiğimizi dile getirmiştir" ifadelerini kullandı.

Altun, toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Özgür Birey, Güçlü Toplum; Daha Demokratik Bir Türkiye" vizyonuyla hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planının da bu sürecin bir parçası olduğuna işaret ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız, milletimizin beklentisi ve ülkemizin ihtiyacı olan yeni ve sivil bir Anayasa'yı en geniş uzlaşıyla kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirtmiştir" açıklamasında bulundu. - ANKARA