YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, cenaze törenine katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, cenaze törenine katıldı - Son Dakika

YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, cenaze törenine katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in vefat eden yengesinin ağabeyi Hamdi Dikmen'in naaşı, Karabük'te defnedildi.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin'in vefat eden yengesinin ağabeyi Hamdi Dikmen'in naaşı, Karabük'te defnedildi.

22. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Ali Öğüten'in dayısı da olan Hamdi Dikmen (80) için Ovacık ilçesi merkez Şengül Camisi'nde tören düzenlendi.

Dikmen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Yığınot köyü Alkısrak Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Protokol üyeleri, YİK Üyesi Şahin'e taziyelerini iletti.

Törene, Dikmen'in yakınları, AK Karabük Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, 22. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Ali Öğüten ile vatandaşlar katıldı.

YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin, cenaze törenine katıldı

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Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 06:55 Kaynak: AA
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