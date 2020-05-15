YİK Üyesi Mehmet Ali Şahin'in acı günü - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin 'in daha önce vefat eden eşi Saniye Şahin'in babası Halil Denli'nin (90) cenazesi toprağa verildi.

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