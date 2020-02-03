Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı - Son Dakika

Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı

7 saat önce

ELAZIĞ'da, depremden etkilenen hasarlı binaların yıkımını yapan Hıdır Demir, bir binada bulunan Türk bayrağını tırmanarak asılı olduğu yerden alarak, iş makinesine astı.

Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı, System.String[]

ELAZIĞ'da, depremden etkilenen hasarlı binaların yıkımını yapan Hıdır Demir, bir binada bulunan Türk bayrağını tırmanarak asılı olduğu yerden alarak, iş makinesine astı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Merkezde bulunan Kültür Mahallesi'nde de acil yıkım kararı verilen ve 1978 yılında yapılmış olan 6 katlı Kültür Apartmanı'nın yıkımını yapacak olan iş makinesi operatörü Hıdır Demir, pencerede asılı bulunan Türk bayrağını fark etti. Demir, iş makinesinden inip, koşarak Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak kendi iş makinesine taktı. Bayrağın binadan alınmasının ardından yıkım çalışması başladı.

Yıkımı izleyen vatandaşlar, Demir'in girişimini alışlarla destek verdi. Demir, Türk bayrağına hassasiyetinin olduğunu ifade ederek, "Biz her binaya geldiğimizde önce Kuran-ı Kerim'imize sonra bayrağımıza bakarız. Ben de zaten bayrak hastalığı var. Biz bu bayrak için kanımızı ve canımızı verdik. Önemli olan bayrağımız. Geldiğimde binanın içindeydi, camı kırıp aldım. Bir de burada asılı olan vardı, onu çıktım demirliklerden aldım. Ondan sonra da kullandığım iş makinesine astım. Makinemizin rengi de kırmızı, biz Türkiye hastasıyız, ülkemizi seviyoruz Allah'a şükür. Ben bayrağımı gördüm mü dayanamam, bayrağım için ölürüm de. Denizli'nin Honaz ilçesindenim, aslen Tunceliliyim. Biz hepimiz Türk'üz, Kürt'üz, Çerkez'iz, Laz'ız. Bu bayrak için yaşadık, bu bayrak için ölürüz" dedi.


Kültür Mahallesi, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
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