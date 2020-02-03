Yıkacağı binadaki Türk bayrağını alıp, iş makinesine astı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, depremden etkilenen hasarlı binaların yıkımını yapan Hıdır Demir, bir binada bulunan Türk bayrağını tırmanarak asılı olduğu yerden alarak, iş makinesine astı.

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Elazığ'daki hasarlı binaların yıkım çalışması sürüyor. Merkezde bulunan Kültür Mahallesi'nde de acil yıkım kararı verilen ve 1978 yılında yapılmış olan 6 katlı Kültür Apartmanı'nın yıkımını yapacak olan iş makinesi operatörü Hıdır Demir, pencerede asılı bulunan Türk bayrağını fark etti. Demir, iş makinesinden inip, koşarak Türk bayrağını bulunduğu yerden alarak kendi iş makinesine taktı. Bayrağın binadan alınmasının ardından yıkım çalışması başladı.