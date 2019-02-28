Son Dakika Haberleri: Yıkamaya Verdiği Aracından Parası Çalındı

Yıkamaya Verdiği Aracından Parası Çalındı

29 dakika önce

Samsun'da bir kişi, çalıştığı oto yıkamada müşterinin otomobilinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Yıkamaya Verdiği Aracından Parası Çalındı, System.String[]
Samsun'da bir kişi, çalıştığı oto yıkamada müşterinin otomobilinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. otomobilini temizletmek için oto yıkamacıya bıraktı. M.D., otomobilini aldıktan sonra araçtaki çantada bulunan 8 bin 500 liradan 2 bin 500 liranın eksik olduğunu fark edince polise şikayette bulundu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde parayı iş yeri çalışanı B.D.'nin (31) çaldığı tespit edildi. Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:26 Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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