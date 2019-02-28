Yıkamaya Verdiği Aracından Parası Çalındı
29 dakika önce
Samsun'da bir kişi, çalıştığı oto yıkamada müşterinin otomobilinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Samsun
'da bir kişi, çalıştığı oto yıkamada müşterinin otomobilinden para çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D. otomobilini temizletmek için oto yıkamacıya bıraktı. M.D., otomobilini aldıktan sonra araçtaki çantada bulunan 8 bin 500 liradan 2 bin 500 liranın eksik olduğunu fark edince polise şikayette bulundu. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde parayı iş yeri çalışanı B.D.'nin (31) çaldığı tespit edildi. Gazi Polis Merkezi
ekipleri tarafından gözaltına alınan B.D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 11:26 Kaynak: İHA
1 Kişilik Temizlik Görevlisi İşi İçin 6 Bin 198 Kişi Başvurdu
Sapık, 14 Yaşındaki Akrabasına Cinsel İstismarda Bulundu
Şişli'de Maaşlarını Alamayan İşçiler Açlık Grevine Başladı
İş Başvurusuna Geldi, Kuyruğu Fırsata Çevirdi