Son Dakika Haberleri: Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Çıktı

Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Çıktı

8 dakika önce

Afyonkarahisar'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi.

Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Çıktı, System.String[]
Afyonkarahisar'da bir vatandaş biriktirdiği paralarını sakladığı yorganı yıkamaya verdi. Yorganın içinde para olduğu yıkamacılar tarafından son anda fark edilerek sahibine teslim edildi. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren bir halı yıkamacı, gelen bir telefon üzerine bir müşteriden yıkanmak üzere yorgan teslim aldı. Yorganları İkinci Küçük Sanayi Sitesi'ndeki yıkama tesisine getiren yıkamacılar, burada yıkamadan önce son kontrolleri yaptıkları esnada yorganın içinde para olduğunu fark ederek yorganın sahibini aradı. Halı Yıkama İşletmesi Sahibi Mehmet Oğuz, yorgandan çıkan paralara ilişkin, "Her zamanki gibi bir müşterimizin çağrısı üzerine evinden yorganları aldık. Yorganları tesisimize getirdikten sonra lekesi falan var mı diye kontrol ettiğimiz esnada yorganın içerisinde desteler halinde bir miktar paranın olduğunu fark ettik. Sahibini arayarak paranın onların mı olup olmadığını teyit ettikten sonra paraları götürüp yorganın sahibine teslim ettik. Yorgan da yıkanmak üzere bizde kaldı. Bu aslında ilk olarak başımıza gelmiyor geçenlerde de bir tane müşterimizin yıkatmak üzere verdiği Isparta halısının içinden bilezikleri çıktı. Onu da müşterimize teslim ettik" diye konuştu.

(Hayati Kanat/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:36 Kaynak: İHA

Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cep Telefonlarında ÖTV 2 Katına Çıkarılabilecek Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Deste Deste Para Çıktı

Eşini 88 Bıçak Darbesiyle Öldüren Sanık: Birliktelik Görüntülerimizi Sevgilisine Gönderdi Son Dakika! Erdoğan'dan Net Mesaj: Ne Pahasına Olursa Olsun Terör Koridorunu Yıkacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 15:44:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yıkamaya Verilen Yorganın İçinden Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]