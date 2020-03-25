Yıkanabilir maske ürettiler, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Genel Yıkanabilir maske ürettiler, taleplere yetişemiyorlar - Son Dakika

Yıkanabilir maske ürettiler, taleplere yetişemiyorlar

6 saat önce

- Yıkanabilir maske ürettiler, taleplere yetişemiyorlar Çeyiz üretimini bırakıp maske üretmeye başladılar Erzurum'da çeyiz işletmeciliği yapan bir iş yerinde çalışan kadınlar vatandaşların talebi üzerine yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladı.

- Yıkanabilir maske ürettiler, taleplere yetişemiyorlar

Çeyiz üretimini bırakıp maske üretmeye başladılar

ERZURUM - Erzurum'da çeyiz işletmeciliği yapan bir iş yerinde çalışan kadınlar vatandaşların talebi üzerine yıkanabilir kumaş maske üretmeye başladı. Eczanede maske bulamayan vatandaşlardan tekrar tekrar kullanılabilen kumaş maskelere büyük ilgi var.

Erzurum'da çeyiz ürünleri satan bir iş yerinde ki Erzurumlu 10 kadın vatandaşların yoğun talebi üzerine kumaş maske üretmeye başladı. İlk önce yakınları için maske üreten kadınlar daha sonra artan talepler doğrulusunda günlük 2 bin maske üretimine başladı. Şehir dışına da satış yapmaya başlayan kadınlar taleplere yetişemiyor.

İş yeri yöneticisi Nilgün Ateşer Canlı, küçük işletme olmalarına rağmen kentin maske ihtiyacını karşıladıklarını ifade ederek "Burası maske ile alakası olmayan bir işletme. Çeyiz üzerine çalışılıyor ve belli bir müşteri kapasitemiz var. Gelen müşterilerimizin talebi üzerine başlattığımız bir durum. Sürekli gelen bir müşterimizin çocuklarına ve kendilerine maske yapmamızı istedi. Maske yaptık ve gönderdik. Maskeyi gören gelmeye başladı. Bir hafta sadece müşterimizin gönlünü hoş tutmak için yaptık biz bu işi. Sağlık sektöründen bir arkadaşımız, maskeyi görüp buraya geldi. En başta yıkanabilir özelliğinin olması çok iyi olduğundan bizim için yapmaz mısınız dedi. Bizde neden olmasın dedik. Önceden maske belki lükstü ama şuan da zaruri, zorunlu bir ihtiyaç. Küçük bir işletmeyiz ama gücümüz yettiğince yüzde 20'sinin Erzurumlular olarak ihtiyacına cevap vermek bile sevindirici bir durum. Araştırma yapıp en kaliteli kumaşlardan daha sağlıklı ne şekilde üretilir, hangi lastikler kullanılır bize çok yabancı bir üretimdi. Başladık, yapıyoruz. Zaten perakende satışlarımız yok. Kurumlardan talepler var. Yetebildiğimiz kadar cevap vermeye çalışıyoruz. 10 kişilik bir ekibiz, üretimi çeyiz üzerine durdurup maske yapmaya başladık. Halsiz gördüğümüz arkadaşımızı uzaklaştırıyoruz. Dükkanımız şuan hizmet vermiyor insanlar telefon aracılığıyla ulaşıyorlar" şeklinde konuştu.

Yıkanabilir maske 6 TL'den vatandaşların hizmetine sunuluyor.

Yıkanabilir maske ürettiler, taleplere yetişemiyorlar

Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

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