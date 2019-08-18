Son Dakika Haberleri: Yıkık evde yalnız yaşayan kadın için yeni konut
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Yıkık evde yalnız yaşayan kadın için yeni konut

36 dakika önce

ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 3 yıl önce eşini kaybeden ve bir bölümü yıkılan toprak evde yalnız yaşamaya başlayan Sultan İla (51) için yeni konut inşa edilecek.

Yıkık evde yalnız yaşayan kadın için yeni konut, System.String[]
ELAZIĞ'ın Karakoçan ilçesinde, 3 yıl önce eşini kaybeden ve bir bölümü yıkılan toprak evde yalnız yaşamaya başlayan Sultan İla (51) için yeni konut inşa edilecek.
Karakoçan'a bağlı Yoğunağaç köyünde, bir bölümü yıkılan toprak evde yalnız yaşayan Sultan İla'ya, Kaymakam Nebi Çanga ve Belediye Başkanı Ayhan Akbaba, destek ziyaretinde bulundu. İla için yeni ev yapılacağını, yerin de tahsis edildiğini anlatan Kaymakam Çanga, konut yapımına bir an önce başlanması için yetkililere talimat verdi. Belediye Başkanı Akbaba ise Sultan İla'ya ev yapımı için yardımseverlerin kayıtsız kalmadığını söyledi. Akbaba, "Sultan teyze, bundan böyle o yıkık evde kesinlikle kalmayacak. Yeni evi tamamlanıncaya kadar isterse Karakoçan'da misafir ederiz isterse muhtarın evinde kalabilir. Bizler de evin tamamlanması için yardımseverlerin desteği ve eksik kalan ne varsa tamamlamak üzere evi en kısa zamanda yapmak için çalışacağız" dedi.
Sultan İla'nın yıkık evde verdiği yaşam mücadelesinin haberlerde yer almasının ardından harekete geçen Elazığlı iş insanı Halis Yıldız, evin yapılması için birçok destekte bulunacağını söyledi.


Nebi ÇANGA, Karakoçan, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 11:09 Kaynak: DHA
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