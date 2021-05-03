Yıkık ve harabe halde bulunan kaplıca restore edilecek - Son Dakika

Kültür varlıklarını koruma kapsamında, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)'nde yer alan tarihi kaplıcanın restore edileceği ve daha sonra turizme kazandırılacağı açıklandı.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörlüğünün girişimleri ve Mimari Restorasyon Bölümü öğretim üyeleri tarafından hazırlanan restorasyon projesi kapsamında, Gülbahçe Mahallesi'nde yıkık ve harabe halde bulunan tarihi öneme sahip kaplıcanın restore edileceği belirtildi. Restore edilecek kaplıcanın, daha sonra turizme kazandırılacağı ifade edildi.

Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, İzmir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca finanse edilecek çalışmanın, başta bölge olmak üzere İzmir ve Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, "Üniversitelerin eğitim ve araştırma misyonlarının yanı sıra bulundukları bölge ve yurt genelindeki sosyal, kültürel ve ekonomik değerlere katkı verme görevleri de bulunmaktadır" dedi. Yapılacak restorasyon projesinin, İYTE'nin deneyimli akademik kadrosu tarafından gerçekleştirilmiş olmasının önemine vurgu yapan Rektör Baran, tarihi yarımada olarak nitelendirilen bölgenin, tarihi zenginliğine bir yenisinin daha ekleneceğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. - İZMİR