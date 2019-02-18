Son Dakika Haberleri: Yıkılacak Diye Eve Girmeye Korkuyorlar

Yıkılacak Diye Eve Girmeye Korkuyorlar

44 dakika önce

İzmir Bayraklı'da evlerinin altındaki kayalık alandaki taş parçalarının, deprem ve aşırı yağışlar sonrası düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin de yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerine girmeye korkuyor.

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İzmir Bayraklı'da evlerinin altındaki kayalık alandaki taş parçalarının, deprem ve aşırı yağışlar sonrası düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin de yıkıldığını belirten mahalle sakinleri, evlerine girmeye korkuyor. Yetkilerden yardım isteyen vatandaşlar, " İstanbul'daki haberleri izledikçe korkuyoruz" dedi.

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Çiçek Mahallesi 2128/1 Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, evlerinin yıkılması ihtimaline karşı günlerini korkuyla geçiriyor. Ocak ayında meydana gelen deprem ve aşırı yağışların etkisiyle evlerinin altındaki kayalık alandan taş parçalarının düştüğünü, evlerinin bazı bölümlerinin yıkıldığını söyleyen vatandaşlar, korkudan eve giremediklerini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

Sürmeli Çiftçi isimli vatandaş, "Kayalar dökülüyor. Biri ölünce mi gelecekler? Tehlikedeyiz. Balkona çıkmaya korkuyoruz, gece yatamıyoruz. Buradaki 5 ev tehlike altında. Taş düşüyor. Korku ile yatıyoruz. Gök gürültüsünde evin altı sallanıyor. Bizi bu durumdan kurtarsınlar. Evler yıkılıyor. Gece uyuyamıyorum. Patırtı kütürtü olunca bir bakıyorum taş düşmüş. Tapumuz var, vergimizi veriyoruz. Yetkililer bize yardım etsin" derken, Zekeriya Bahar da, "Evlerimizin durumu 20 gündür bu şekilde. Deprem oldu, yağmur yağdı buraları yıkıldı. Evime duvar örmüştüm. O da yıkıldı" dedi.

"Çok korkulu dakikalar yaşıyoruz"

Gülay Çiftçi, "Çok korkulu dakikalar yaşıyoruz. Taşlar sürekli aşağıya düşüyor. Ekipler geldi ama henüz bir gelişme yok. Evlerin tehlikeli olduğuna dair kağıt geldi ama bize yol göstermediler. Yağmur yağdı, deprem oldu kayalar çatladı. Biz de korkarak yaşıyoruz. Sürekli balkona çıkıp bakıyoruz. Tedirgin yaşıyoruz. İzlediğimiz haberlerden sonra can kaybından korkuyoruz. Bir an önce önlem olsun, ne yapmamız gerektiği söylensin. Tehlike altındaki 5 evde 20 kişi yaşıyor. Yan taraftaki evlerde de risk var" diye konuşurken,

Salime Demirtaş da "Korkudan evlere giremiyoruz. İstanbul'daki haberleri izledikçe korkuyoruz. Bir an önce tedbir alsınlar" ifadelerini kullandı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:27 Kaynak: İHA

İstanbul, Bayraklı, İzmir, Güncel
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