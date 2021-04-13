Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı - Son Dakika

Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı

13.04.2021 12:10
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı, System.String[]

Çankaya'da Açelya Apartmanı'nın yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binalardan eşya alınması için çalışmalar başladı.

Çankaya'da Açelya Apartmanı'nın yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binalardan eşya alınması için çalışmalar başladı.

Ankara'nın Çankaya ilçesi İleri Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan Açelya apartmanında yıkım çalışmalarının büyük bir çoğunluğu tamamlandı. Son aşamaya geçmeden önce ise çevre güvenliği sağlanarak yıkım çalışmalarına ara verildi. Çalışmalara ara verilmesinin ardından çevredeki binalardan risk durumuna göre eşya çıkarılmaya başlandı.

Eşya taşınmasının ilk olarak başlatıldığı Hatipoğlu Apartmanının sakinleri eşyalarını taşıdıktan sonra komşuları ile vedalaştı. Vedalaşma esnasında göz yaşlarının akması ve o burukluk kameralara yansıdı.

Hatipoğlu Apartmanı'nın zemin katında oturan ve üniversite öğrencisi olan Sudenaz Savcı, "Cuma günü evde değildim, akşam 15 dakikalık eve geldim sadece. O sırada komşumuz bize söyledi dışarı çıkın polisler var diye. Orda öğrendik ne olduğunu. Bize çıkın binanın yıkılma tehlikesi var diye. Bir süre dışarıda kaldım sonra ablama ulaştım. Bizi bir yere yerleştirdiler ama orası kalınacak gibi değildi. Bizde kendimize yeni bir yer ayarladık simdi oraya gideceğiz. Henüz bir maddi yardım sağlanmadı bize sağlanacak dediler onu bekliyoruz" dedi. - ANKARA

Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı
Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı

Çankaya, Mektep, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıkılan Açelya Apartmanı'nın etrafındaki binalar eşya taşınması için açıldı - Son Dakika


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