Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı - Son Dakika
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Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı

22.02.2023 19:35
Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan ahırın enkazından iki koyun, depremin 17. gününde askerlerin yardımıyla canlı çıkarıldı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yıkılan ahırın enkazından iki koyun, depremin 17. gününde askerlerin yardımıyla canlı çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda evin yıkıldığı veya kullanılamaz hale geldiği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde bir yandan enkaz kaldırma çalışması devam ediyor diğer yandan gelen ihbarlar değerlendiriliyor.

Bu kapsamda bir vatandaş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne ulaşarak kırsal Başpınar Mahallesi'nde çöken ahırda küçükbaş hayvanlarının olduğunu belirterek, yardım istedi.

Bölgede bulunan askerlerin de yardımıyla enkazda yapılan çalışma sonucu iki koyun, depremin 17. gününde canlı çıkarıldı.

Koyunlar, ekipler tarafından gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra sahibine teslim edildi.

Bu arada, koyunların enkazdan çıkarılma anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yıkılan ahırın enkazından iki koyun depremin 17. gününde canlı çıkarıldı - Son Dakika

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