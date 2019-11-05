Yıkılan balkonun altında kalan şahıs kurtarılamadı

Ordu'da çöken balkonun altında kalan bir kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Burhan Ocak (64), bir kısmı inşaat halindeki evinin balkonunun çökmesi sonucu enkaz altında kalarak, ağır yaralanmıştı. 112 acil servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alınan Ocak, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Balkon çökmesi sonucu hayatını kaybeden Burhan Ocak'ın naaşı, Yıldızlı Camisi'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ORDU