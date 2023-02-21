Yıkılan binada havuz yapılacağı gerekçesiyle kolon kesildiği iddiası - Son Dakika
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Yıkılan binada havuz yapılacağı gerekçesiyle kolon kesildiği iddiası

21.02.2023 11:47
Yıkılan binada havuz yapılacağı gerekçesiyle kolon kesildiği iddiası

Hatay'da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi.

Hatay'da depremde çöken lüks bir binanın zemin katına havuz yapıldığı için kolonlarının kesildiği iddia edildi. Binanın teras katına ise çocuk parkı yapıldığı görüldü. Enkaza dönüşen bina dron ile görüntülendi.

Hatay'da deprem sırasında çökme meydana gelen bir binada, zemin kat kolonlarının havuz yapılacağı gerekçesiyle kesildiği iddia edildi. Aynı binanın teras katında ise çocuk oyun parkı olduğu görüldü. Enkaza dönüşen binada çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yıkılan bina dron ile görüntülendi.

Müteahhit deprem sabahı kaçmış

Enkazda 15 gündür kuzenini bekleyen Savaş Tamer, "Kuzenim 15 gündür enkaz altında maalesef ulaşamadık. Sonuna kadar burada bekleyeceğiz, bırakamayız. A ve B bloklarının zemin katında sıkıntı var, muhtemelen kolon kesme olabilir. Alt kata havuz yapmışlar, diğer binada poligon yapılmış. Tabanlarda çökme var, üst katlar sağlam. ya zeminden kaynaklı ya da kolon kesme var. Müteahhit burada oturuyordu, deprem sabahı kaçmış" dedi. - HATAY

Kaynak: İHA
YORUMLAR
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ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI ANTAKYA'DA YARISI ÇÖKEN BİNANIN ÜSTÜNDEKİ 'GÜVERCİN EVİ' SON DEPREMLERLE DE YIKILMADI Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada Hatay merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar kamerada

Hatay, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yıkılan binada havuz yapılacağı gerekçesiyle kolon kesildiği iddiası - Son Dakika

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