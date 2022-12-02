Yıkılan binadan tarihi traktör çıktı! 72 yıl önce dönemin milletvekili yapmış - Son Dakika
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Yıkılan binadan tarihi traktör çıktı! 72 yıl önce dönemin milletvekili yapmış

02.12.2022 19:01

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yeniden yapılmak üzere yıkılan binada tarihi traktör bulundu. Dönemin Bolu Milletvekili Vahit Yöndem'in yaptığı traktör, ailesinin ne yapılacağına karar verene kadar bir depoda duracak.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Osmaniye Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki eski binanın yeniden yapılmak üzere yıkılmasına karar verildi. İnşaat firması çalışanları üst katların yıkımını tamamladıktan sonra bodrum kattaki tarihi traktörü çıkarmak için harekete geçti. İş makinesine bağlanan traktör, dışarı çıkarıldı.

ESKİ MİLLETVEKİLİ TARAFINDAN YAPILMIŞ

Traktörün 1950 ile 1954 yılları arasında Bolu milletvekilliği yapan Vahit Yöndem tarafından yapıldığı öğrenildi. Yöndem'in, patent alamadığı için traktörü seri üretime geçiremediği belirtildi.

AİLESİNİN KARARI BEKLENİYOR

1950'li yıllarda Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın da Akçakoca'ya gelip incelediği el yapımı traktör, Yöndem ailesinin ne yapılacağına dair kararını verene kadar bir depoda bekletilecek.

"BABAMLA TARLAYA GİDERKEN KULLANIRDIK"

Vahit Yöndem'in oğlu Dinçer Yöndem, "Ben küçükken, babamla tarlaya giderken bu traktörü kullanırdık. Bu traktörü biz 3 kardeş olarak orada muhafaza etmiştik. Kardeşlerimle konuşup karar vereceğiz. Müzeye de bağışlayabiliriz ama henüz belli değil" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Yıkılan binadan tarihi traktör çıktı! 72 yıl önce dönemin milletvekili yapmış - Son Dakika
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