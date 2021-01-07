Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi - Son Dakika

Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi

07.01.2021 11:58
Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, depremde hasar aldıktan sonra alınan kararla yıkılan bir binanın demirlerini toplayan iki hurdacı grup, taşlı ve sopalı kavga etti.

İzmir'in Bornova ilçesinde, depremde hasar aldıktan sonra alınan kararla yıkılan bir binanın demirlerini toplayan iki hurdacı grup, taşlı ve sopalı kavga etti. 2 kişinin yaralandığı kavra cep telefonuyla görüntülendi.

İzmir'de, 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde Bornova ilçesi Ankara Caddesi üzerinde ağır hasar gören bir bina, alınan kararla beraber yıkıldı. Dün saat 18.00 sıralarında binanın enkazında demirleri toplamak isteyen hurdacılar arasında ise anlaşmazlık çıktı. Demirleri kimin toplayacağı konusunda anlaşamayan iki hurdacı grup, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine birbirine girdi. Kadın ve çocukların da bulunduğu kavgada iki grup birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada kafalarına taş isabet eden 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, taşlı sopalı kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - İZMİR

Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi
Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi

Ankara, kavga, İzmir, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı oldu Washington Post yazarı: Trump 200 yıllık yasayı devreye sokup seçimleri tekrarlatmanın derdinde Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Dondurulmuş şırdan bidonuna gizlenmiş 31 paket esrar bulundu Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Davutoğlu'ndan tartışma yaratacak iddia: Seçim yaklaştıkça Cumhur İttifakı dağılacaktır Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor
Son Dakika! Biden'ın zaferinden sonra Trump'tan ilk açıklama: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Son Dakika! Biden'ın zaferinden sonra Trump'tan ilk açıklama: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı Kardak'ta gerginlik: Karasuyu ihlali yapan 2 Yunan botu Türk karasularından çıkartıldı         
11:23
Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti         
11:11
FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu         
10:55
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 449 liradan işlem görüyor         
10:47
ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi         
10:43
Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı Sevgilisiyle tartışınca 'İntihara kalkışacağını' söyleyen şahsın kapısına ekipler dayandı         
10:21
Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum Memurun istediği rüşvet pes dedirtti: 2 kangal sucuk, 1 kutu lokum         
10:09
ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince, CNN International muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi Son Dakika: ABD'de Kongre binası baskını sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi         
07:19
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlenme teklifi etti         
19:11
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 12:03:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıkılan binaların demirlerini toplayan hurdacılar birbirlerine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei