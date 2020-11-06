Yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulü 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki depremin ardından gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen yıkılan binaların müteahhit ve fenni mesulü 9 şüpheliden 7'si, tutuklandı.

Seferihisar açıklarında geçen cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından Yağcıoğlu Apartmanı'nın müteahhidi Şerafettin Ağar, fenni mesul Orhan Ayber, Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y., market yapı sahibi Mustafa Yılmaz ile Erbek Apartmanı fenni mesulü Nurettin Bozdoğan, Emrah Apartmanı fenni mesulü Turgay Akkoçlu, Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Çetin Doğan ve Rızabey Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden müteahhit Şerafettin Ağar, fenni mesul Orhan Ayber, market yapı sahibi Mustafa Yılmaz, fenni mesul Nurettin Bozdoğan, fenni mesul Turgay Akkoçlu, müteahhit Çetin Doğan ve müteahhit Hasan Hüseyin Özkan tutuklandı. Cumhuriyet Sitesi B ve C bloklarının fenni mesulü E.İ. ile Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki marketin sahibi R.Y. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.