Yıkılan binayla ilgili tutuklanan müteahhit "normalden fazla çimento kullandığını" savundu - Son Dakika
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Yıkılan binayla ilgili tutuklanan müteahhit "normalden fazla çimento kullandığını" savundu

06.03.2023 12:22
Yıkılan binayla ilgili tutuklanan müteahhit "normalden fazla çimento kullandığını" savundu

Adana'da depremde Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan iki müteahhitten Cem Akkaya, diğer müteahhitlere göre inşaatta daha fazla çimento kullandıklarını iddia etti.

Adana'da depremde Ekim Apartmanı'nın yıkılmasıyla ilgili tutuklanan iki müteahhitten Cem Akkaya, diğer müteahhitlere göre inşaatta daha fazla çimento kullandıklarını iddia etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi 71477 Sokak'taki Ekim Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucularından ve tutuklanan iki müteahhitten biri olan Cem Akkaya, savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Akkaya, 1997 yılında söz konusu inşaata başladıklarını belirterek "İnşaatın müteahhidi ben ve Tamer Ergünkoç'tur. 2 blok ve biri 11 kat, diğeri 13 kat olmak üzere planlamamızı yaptık. Projemizde zemin katta herhangi bir iş yeri ya da dükkan bulunmamaktaydı." ifadesini kullandı.

İnşaatta Karaisalı ilçesi Salbaş Mahallesi'ndeki dere yatağından çıkarılan yıkanmış çakılların kullanıldığını savunan Akkaya, "Normalde diğer müteahhitler 6,5 torba çimento koyarken biz 7,5 torba koyduk. İnşaat yaklaşık 3 yıl kadar sürdü. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Ekim Apartmanı'nı inşa eden kooperatifin kurucuları ve müteahhitleri Cem Akkaya ve Tamer Ergünkoç 16 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, depremde yıkılan 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti.

Kaynak: AA
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Kahramanmaraş, Elbistan, Adana, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Yıkılan binayla ilgili tutuklanan müteahhit "normalden fazla çimento kullandığını" savundu - Son Dakika
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