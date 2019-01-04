Son Dakika Haberleri: Yıkılan Duvarı Elektrik Direğini Devirdi, Mahalle Elektriksiz Kaldı

Yıkılan Duvarı Elektrik Direğini Devirdi, Mahalle Elektriksiz Kaldı

11 dakika önce

Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evin bahçesinin istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı.

Yıkılan Duvarı Elektrik Direğini Devirdi, Mahalle Elektriksiz Kaldı, System.String[]
Denizli'nin Buldan ilçesinde bir evin bahçesinin istinat duvarı aşırı yağış nedeniyle yıkıldı. Duvar elektrik direğinin üstüne devrilince mahalle uzun süre elektriksiz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçede gün boyu yağan yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Turan Mahallesi'nde Mehmet Arıkan'a ait evin istinat duvarı yağışla birlikte bahçede yaşanan toprak kayması sonucu yıkıldı. Yıkılan duvardaki taş parçaları, duvarın hemen yanı başından geçen elektrik direğinin yıkılmasına neden oldu. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda bir mahalle uzun süre elektriksiz kaldı. Elektrik dağıtım ekipleri ise ihbar üzerine hızla olay yerine gelerek bölgeye elektriğin verilmesi için çalışma başlattı. Duvardan kopan parçalar ayrıca yolun karşı tarafından bulunan iki evin çatısına da maddi zarara verdi.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayın ardından bölgeye giden Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, iş makinaları ile başlatılan temizleme çalışmalarını yerinde inceledi. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:25 Kaynak: İHA

Mehmet Arıkan, Buldan, Denizli, 3. Sayfa
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