Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı

Adana'da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalarak yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

ADANA - Adana'da bir evde yapılan tadilat sırasında yıkılan duvarın altında kalan işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi 4086 Sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, annesi öldükten sonra evi alan oğlu tadilat başlattı. Bugün sabah saatlerinde işçiler tadilat yaparken birden duvar yıkıldı. Muhammet Dudu isimli 19 yaşındaki işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçi arkadaşı çığlık atarak yardım istedi. İşçinin bağırmasını duyan komşular yardıma koşup bir taraftan da sağlık, Can-Kur ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri yıkılan duvarın altında kalan işçiyi kurtarmak için kriko kullanıp duvarı kaldırdı. Daha sonrada işçiyi sıkıştığı yerden çıkardı. Dudu ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.