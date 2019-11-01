Son Dakika Haberleri: Yıkılan duvarın altında kalan işçi ölümden döndü
Son Dakika Güncel Yıkılan duvarın altında kalan işçi ölümden döndü

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ölümden döndü

6 saat önce

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkarak bağlantıları sökmeye çalışan işçi duvarın yıkılması sonucu altında kalarak yaralandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yıkım yapılan binanın çelik konstrüksiyonun üzerine çıkarak bağlantıları sökmeye çalışan işçi duvarın yıkılması sonucu altında kalarak yaralandı. Bu anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Seyran Mahallesindeki Karayolları Şefliğine ait kullanılmayan ve yıkımı yapılan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yıkım çalışması yapan işçilerden Mehmet K. (48) binanın çatısındaki çelik konstrüksiyonun bağlantılarını sökmek istedi. Mehmet K. iş makinesinin kepçesine çıkarak söküm yaptığı sırada biranda binanın duvarı yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla dengesini kaybeden Mehmet K. yere düşerek yıkılan enkazın altında kaldı. Talihsiz işçi yıkılan duvarın altından diğer arkadaşları tarafından çıkarılarak Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan işçi, daha sonra kalçasında kırık tespit edilmesi üzerine Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Zekeriya Başar/İHA)

Yıkılan duvarın altında kalan işçi ölümden döndü

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 08:30 Kaynak: İHA
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