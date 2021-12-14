YIKILAN DUVARIN ALTINDA KALIP, ÖLDÜ - Son Dakika

AKSARAY'da Sultan Ay (80) kullanılmayan ağılın kerpiç duvarının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Altınkaya köyünde yalnız yaşayan Sultan Ay'ın üzerine, evinin önündeki kullanılmayan ağılın kerpiç duvarı yıkıldı. Ay, duvarın altında kaldı. Çoban Nurettin Akkurt, evin yakınından geçerken durumu fark edip jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, Sultan Ay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Enkaz altından çıkartılan Ay'ın cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.