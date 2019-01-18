Yıkılan Ertuğrulgazi Cami'nin Yeniden Yapım İçin İhale Yapıldı

Bilecik'te geçen günlerde yıkımı gerçekleştirilen Ertuğrulgazi Cami'nin yeniden yapımı için ihale yapıldı.

Bilecik'te geçen günlerde yıkımı gerçekleştirilen Ertuğrulgazi Cami'nin yeniden yapımı için ihale yapıldı.



Bilecik İl Müftülüğü binasında İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında gerçekleştirilen ihaleye 4 firma katıldı. Yapılan ihale sonrası kısa bir açıklama yapan İl Müftüsü Akkuş, "Yıkımı gerçekleşen Ertuğrulgazi Camiinin yerine yapılacak olan cami ihalesine 4 firma katıldı. Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesinin yaptıracağı Ertuğrulgazi camii ve müştemilatı beton arma kaba inşaatı ihalesi Bilecik İl Müftülüğünde gerçekleşti. Bilecik İl Müftülüğü organizesinde T.D.V. Bilecik Şubesi tarafından yaptırılacak olan Ertuğrulgazi cami ve iksa işleri yapım iş kapsamında yaptırılacak olan proje ihaleye katılan firmalardan en yüksek teklifi Keskinoğlu Taahhüt İnşaat Temizlik Ticaret LDT. ŞTİ. firması verdi. Şehrin merkez cami konumunda olacak olan cami bünyesinde Diyanet Gençlik Merkezi, erkek/kadın, engelli şadırvanları, iş yerleri ve çay ocağı bulunacaktır. Söz konusu cami 750 metrekare cami içi, 650 metrekare cami dışı musalla mahalli sahip olan caminin hizmete açılması sonrasında bin 400 kişi aynı anda ibadet etme imkanı bulacaktır" dedi.



Öte yandan 1971 yılında yapılan Ertuğrulgazi Cami Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü tarafından risk arz ettiğinden T.D.V. Mütevelli Heyeti kararı doğrultusunda yıkımına karar verilmişti. - BİLECİK

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