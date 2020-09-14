Yıkılan ev 2 yıldır çöplük görüntüsü oluşturuyor - Son Dakika

Yıkılan ev 2 yıldır çöplük görüntüsü oluşturuyor
Denizli'de, Hacı Ali Baba Türbe ve Camisi yanında bulunan eski evin yıkılmasının ardından 2 yıldır oluşan çöplük görüntüsü görenleri üzüyor.
Denizli'de, Hacı Ali Baba Türbe ve Camisi yanında bulunan eski evin yıkılmasının ardından 2 yıldır oluşan çöplük görüntüsü görenleri üzüyor. Türbeye ziyarete gelen vatandaşlar ise buranın bir an önce düzenlenmesini istiyor.
Olay, Buldan ilçesi Helvacılar Mahallesi'nde meydana geldi. Aycılar sokakta bulunan Hacı Ali Baba Türbe ve Camisi yanında eski bir evin sahibinden alınarak yıkıldığı belirtildi. Cami için şadırvan ve oturma banklarıyla birlikte yeşil alan yapılması planlanan alanda inşaat atıkları ve çöpler atılırken bir an önce alan ile ilgilenilmesi istendi. Yıkılan eski evin yanında bulunan lojmanın çatısına zarar verdiğini belirten mahalle sakinleri düzenlenmesini istiyor. Mahalle sakinlerinden Ahmet Mosun, "Çatının kırılan bölümünden yağmur suları giriyor. Eski evin olduğu alan kötü bir görüntüde, yılanlar bile dolaşır oldu. Eski ev yıkılalı 2 yılı geçmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmadı. Enkazlar olduğu bölgede oturan yaşlıları ziyarete gelen misafirlerimiz bu durumu gördüklerinde çok üzülüyorlar. Mahallemiz Buldan'ın en eski ve en güzel yerleşim yeridir. Burasının en kısa zamanda gerekli çalışmalar yapılarak güzelleştirilmesini istiyoruz" dedi. - DENİZLİ
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