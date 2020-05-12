Yıkılan iş merkezini film gibi izleyen vatandaşlar Erzincan'da yaşanan depremleri anımsadı - Son Dakika

Yıkılan iş merkezini film gibi izleyen vatandaşlar Erzincan'da yaşanan depremleri anımsadı

ERZİNCAN - Erzincan şehir merkezinde riskli olduğu tespit edilerek kentsel dönüşüm kapsamına alınan Kızılay İş Merkezinin yıkımı devam ediyor. Binanın yıkımını meraklı gözlerle film gibi izleyen vatandaşlar manzaranın daha önceden Erzincan'da yaşanan yıkıcı depremleri anımsattığını söylediler.

Erzincan merkez Dörtyol kavşağında bulunan Kızılay Şube Başkanlığına ait Kızılay İş Merkezinin 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından riskli yapı tespit analizi yapıldı. Düzenlenen ilk raporda binanın kullanıma uygun olmadığı ve yıkılması konusunda görüş çıktı. Yine 2017 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümü tarafından mevcut durum tespiti ve bina deprem performansı analizi yapılarak rapor düzenlendi. Raporda binanın kullanımının sakıncalı olduğu ivedilikle yıkılması konusunda görüş verildi. Üniversitelerin vermiş olduğu rapor binanın yıkılması hususunda olduğundan, konuyla ilgili Kızılay Genel Merkezi ile görüşülerek binanın yıkımıyla ilgili süreç başlatıldı. Süreç doğrultusunda Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi ve Kızılay Erzincan Şubesi gerekli çalışmaları yaparak binanın yıkım kararını verdi. Karar doğrultusunda yıkımına başlanan Kızılay İş Merkezini meraklı gözlerle izleyen çevredeki vatandaşlar, 26-27 Aralık 1939 tarihinde 33 bin insanın hayatını kaybettiği 7,2 büyüklüğündeki deprem ile 13 Mart 1992'de 653 kişinin hayatını kaybettiği depremi akıllara getirdi. Binanın yıkılışını film gibi izleyen vatandaşlar manzaranın kötü günleri hatırlattığını ifade ettiler.

"Önceki depremleri anımsatıyor"

Bina yıkımında oluşan manzaranın daha önceki yıllarda meydan gelen depremleri anımsattığını söyleyen vatandaşlar, "Korona virüsten dolayı Erzincan biraz sakin, burada yapılan çalışmaları izliyoruz. İnşallah daha güzel binalar olacak daha güzel hizmetler olacak. Bu manzaraya baktığımız zaman 1992 yılında gerçekleşen deprem ve daha önceki yıllarda meydana gelen depremleri anımsatıyor. Allah o gümleri geri getirmesin psikolojik olarak insanın aklına geliyor" dediler.

Esnaflar binanın yıkım kararına tepki göstermişti

Kızılay İş Merkezinde yıllardır esnaflık yapan vatandaşlar, binanın yıkılmasından sonra mağdur olacaklarını düşünerek yıkım kararına tepki göstermişlerdi. Amaçlarının yapılacak olan yeni yerden kendilerine yer verilmesi istediklerini ifade eden esnaflar, "Bizim gayemiz sadece burada esnaflığımızı devam ettirmek başka bir gayemiz yok. Bize burada yer vereceklerine dair herhangi bir resmi belge vermiyorlar. Memleketimize güzel bir çarşı yapılsın biz bunu her zaman istiyoruz. Ama karşımızdakiler bunu resmi bir kağıda dökmeden siz çıkın farklı kişilere ihaleye vereceğiz en son sizi tercih edeceğiz diyorlar. O da olmuyor biz bu şekilde mağdur oluyoruz. Buraya yeni bir çarşı yapılacaksa yine biz kiracı olalım bizim hakkımız verilsin başka bir şey istemiyoruz. Kendi memleketimizde mülteci olduk" diye tepki göstermişlerdi.

Öte yandan Kızılay İş Merkezinin yıkılarak yerine yeni bir yapı yapılabilmesi ve Kızılay İş Merkezi esnafının mağdur edilmemesi adına eski Belediye Binası arkasında yapılan prefabrik yapıların 13 Mart 1992 yılında meydana gelen depremde kurulan prefabrik yapıları anımsattığı için vatandaşların tepkisine neden olmuştu.