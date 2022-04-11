Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi - Son Dakika
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Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi

11.04.2022 01:27

Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi Karabük'te yağışlar sonrası yumuşayan toprağın istinat duvarını yıkması sonucu bir ev tahliye edildi.

Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi

KARABÜK - Karabük'te yağışlar sonrası yumuşayan toprağın istinat duvarını yıkması sonucu bir ev tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Kurtuluş Mahallesi Önder Sokak'ta meydana geldi. Evde 2 çocuğu ile birlikteyken bahçeden sesler duyan Hatice Ertit, istinat duvarın bulunduğu alanda kaymaların yaşandığını görünce çocuklarını alarak evden dışarı çıkıp oğlunu aradı. Olay yerine gelen Muhammet Serdar Ertit, annesi ve kardeşlerini alarak evden uzaklaştırdığı sırada yağışlar sonrası yumuşayan toprak sonrası 10 metrelik istinat duvarı büyük gürültüyle birlikte çöktü. Evde maddi hasarın oluştuğu olay sonrası ihbar üzerine olay yerine polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde ve alanda inceleme yapan ekipler tehlikenin devam ettiğinden dolayı evi tahliye ederek bölgeyi güvenlik şeridi ile kapattı.

Annesinin kendisini arayarak duvardan sesler geldiğini söyleyen Muhammet Serdar Ertit, "Korkusundan evden dışarı çıkmışlar. Ben de ışık tutarak duvara baktığım sırada biranda çöktü. Ekipler geldi inceleme yaptı. Duvar yıkılıp eve dayanınca evde oynama olmuş. Bunun için tahliye kararı aldılar" dedi.

Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi
Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi
Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yıkılan istinat duvarı sebebiyle bir ev tahliye edildi - Son Dakika


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