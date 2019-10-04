Yıkılan istinat duvarının altında kaldı
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Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'yi bulmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:56 Kaynak: DHA
Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'yi bulmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaştı. Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgay Gültepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, Gültepe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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