Yıkılan istinat duvarının altında kaldı (2)
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CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIKocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:54 Kaynak: DHA
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan Turgay Gültepe'ye ulaşmak için yaklaşık 3 saat iş makineleriyle çalışma yapıldı. İtfaiye, Turgay Gültepe'nin bulunduğu yere ulaştı. Açılan çukura inen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turgay Gültepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, Gültepe'nin cansız bedenini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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