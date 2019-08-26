Son Dakika Haberleri: Yıkılan köprü yeniden yapıldı
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Yıkılan köprü yeniden yapıldı

25 dakika önce

Düzce'nin Kaynaşlı İlçesinde meydana gelen taşkında yıkılan geçici köprü yeniden yapılarak bölgeye ulaşım sağlandı.

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Düzce'nin Kaynaşlı İlçesinde meydana gelen taşkında yıkılan geçici köprü yeniden yapılarak bölgeye ulaşım sağlandı.


Geçtiğimiz günlerde aşırı yağışlar Kaynaşlı'da taşkınlara neden oldu. Yaşanan taşkınlarda dere yatağındaki geçici güzergah köprüsünün sel sularında yıkılması sonrası Darıyeri Yörükler Köyü, Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kızılay Batı Karadeniz Afet Deposuna ulaşım dağ köylerinden verilmeye başlandı. Daha önce sel felaketi yaşayan Kaynaşlı'da Belediye Başkanı Birol Şahin, sorunların ve sıkıntıların hızlıca giderilmesi için çalışmalara başladı. Darıyeri Yörükler Köyü'nün ana yolu olarak kullanılan Şimşir bölgesindeki geçici köprünün yıkılmasının ardından ekiplerce yeni köprünün yapımı tamamlandı.


Başkan Birol Şahin, bölgeye en kısa süre içerisinde yeni bir köprü yapılması gerektiğini, taşkın anlarında geçici köprülerin sularla birlikte yıkıldığını belirterek köprü için girişimlerin devam edeceğini vurguladı. - DÜZCE

Kaynaşlı, Yörükler, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:55 Kaynak: İHA
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