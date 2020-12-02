Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu - Son Dakika

Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu

02.12.2020 15:36
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu, System.String[]

KARAMAN'da metruk bir binanın yıkımını yapan belediye görevlileri, binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu.

KARAMAN'da metruk bir binanın yıkımını yapan belediye görevlileri, binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi.

Olay, bugün sabah saatlerinde Abbas Mahallesi Hoca Mahmut Caddesinde belediye ekipleri tarafından yıkılan metruk bir evde meydana geldi. İşçiler yıkım çalışması sırasında binanın temel kısmında insan kafatası ve kemikleri buldu. Ardından durumu polise bildirdi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemelerinin ardından bulunan kafatası ve kemik parçalarını kriminal laboratuvarına gönderdi. Soruşturma sürüyor.?


Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu
Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıkılan metruk evde insan kafatası ve kemikleri bulundu - Son Dakika


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