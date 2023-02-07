Yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Dün merkez üssü Kahramanmaraş 'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden Kayseri de etkilendi. Depremin ardından Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Taslak Sokak'ta bulunan Abdulhamid Han Camii'ne sığınan bir kadın ve çocuk, yıkılan minarenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kayseri 'nin Talas ilçesinde bir kadın ve çocuk depremden dolayı yıkılan cami minaresinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kaynak: İHA

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