Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler - Son Dakika

Yıkılan Rıza Bey Apartmanı önünde yürek burkan görüntüler
05.11.2020 21:27
İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı.
İzmir'deki depremde yıkılan ve 34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın önünde yürek burkan görüntüler yaşandı. Apartmanın önüne gelen kalabalık karanfiller bırakırken duygu dolu anlar yaşandı, ölenlerin yakınları dakikalarca gözyaşı döktü.
İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nda 34 kişi yaşamını yitirmişti. Apartmanda enkaz çalışmaları tamamlanırken, geriye boş bir arazi ve yürek burkan görüntüler kaldı. Onlarca kişi de akşam saatlerinde yıkılan apartmanın önüne geldi. Karanfillerin bırakıldığı alanda mumlar yakıldı. Yıkılan apartman önüne gelen ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Yakınlarının dakikalarca gözyaşı dökmesi alandaki herkesi duygulandırdı.
-İHA-
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