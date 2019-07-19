Son Dakika Haberleri: Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar
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Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar

1 saat önce

SİNOP'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı.

Yıkılma riski taşıyan ahşap evi halatla bağladılar, System.String[]


SİNOP'ta, çökme riski taşıdığı belirlenen 2 katlı tarihi ahşap bina için mahalleli, önlem almaya çlaıştı. Ahşap binayı halatla bağlayan mahalleli, evin restore edilmesini istedi. Yeni Mahalle'deki 2 katlı tarihi ahşap evin çökme riski olduğu ortaya çıktı. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca tescil edilip koruma altına alınan evin yıkılma riskini öğrenen çevredekiler, önlem almaya çalıştı. Mahalle sakinleri, evin kopmak üzere olan ahşap parçası ana gövdeye halatla bağladı. Mahalleli, önlem alınıp evin restore edilmesini istedi.

- Sinop
Sinop, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:27 Kaynak: DHA
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