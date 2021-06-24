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Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı - Son Dakika

Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı

24.06.2021 15:03
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı, System.String[]

Düzce kent merkezinde bulunan ve yayalar için tehlike oluşturan metruk bina sabah saatlerinde yıkıldı.

Düzce kent merkezinde bulunan ve yayalar için tehlike oluşturan metruk bina sabah saatlerinde yıkıldı. İki katlı ahşap evin yıkılmasıyla tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri de derin nefes aldı.

Düzce kent merkezinde Nusrettin Mahallesi İstiklal Caddesi'nde bulunan iki katlı ahşap metruk ev, uzun süredir yıkılmayı bekliyordu. Kaldırımın hemen kenarında olması nedeniyle yayalar içinde büyük tehlike oluşturan bina mahalle sakinlerini de korkutuyordu.

Düzce Valiliği'ne bağlı ekipler, sabah saatlerinden itibaren tehlike saçan binanın yıkımı için harekete geçti. Ekipler, binayı kısa sürede yıkarak hem vatandaşlara hem de mahalle sakinlerine derin nefes aldırdılar. - DÜZCE

Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı
Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı

İstiklal Caddesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yıkılma tehlike olan bine yıkıldı - Son Dakika


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