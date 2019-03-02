Yıkılma Tehlikesi Bulanan Okul İstinat Duvarı İçin Çit Çekildi
1 saat önce
KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, ilkokul çevresindeki istinat duvarının yıkılma ihtimaline karşı önlem alınarak çevresine geçici olarak çit çekildi.
KOCAELİ'nin Körfez
ilçesinde, ilkokul çevresindeki istinat duvarının yıkılma ihtimaline karşı önlem alınarak çevresine geçici olarak çit çekildi.
Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde eğitim veren Fahri Korutürk
İlkokulu'nun çevresindeki istinat duvarının bloğunda ayrılma meydana geldi. İstinat duvarının yaklaşık 15 metre uzunluğunda ve 6 metre yüksekliğindeki kısmında yaşanan ayrılma üzerine önlem alındı. Kaldırımda bulunan beton direğe, 'Dikkat, güvenliğiniz açısından duvar etrafında bulunmak, dolaşmak tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela asıldı. Okul yönetimi bahçe içerisinde önlem alarak istinat duvarının önünde çit çekerken, belediye ekipleri ise dışarıda tel çit çekti. Alınan geçici önlemin ardından istinat duvarının sağlamlaştırılacağı belirtildi.
- Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 04:30 Kaynak: DHA
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