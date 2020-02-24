Yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi - Son Dakika

Yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi

6 saat önce

Manisa'da, deprem nedeniyle duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştuğu ileri sürülen 7 katlı apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Manisa'da, deprem nedeniyle duvar ve kolonlarında çatlaklar oluştuğu ileri sürülen 7 katlı apartman, yıkılma tehlikesi nedeniyle boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, sabah saatlerindeki sarsıntıyla dışarı çıkan Şehzadeler ilçesi Murat Caddesindeki Uzun Apartmanı sakinleri, binanın iç ve dış duvarları ile kolonlarında çatlamalar meydana geldiğini ileri sürerek Şehzadeler Belediyesi'ne başvurdu.

Binada inceleme yapan ekipler apartmanın mühürlenmesine karar verdi.

Uzun apartmanı sakinlerinden Talip Sezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, apartmanlarının son yaşanan depremlerle çok hasar gördüğünü, duvarlarının yarılıp, kolonların patladığı söyledi.

Sezer, şöyle konuştu:

"Biz bu binanın durumunu belediyeye bildirdik. Belediye ekipleri gelip rapor tuttu ve binayı mühürlediler. Benim 5 tane çocuğum var. Ben bu çocuklarla nereye gideceğim. Benim durumum yok, kredi çektim ev aldım."

Yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi

Şehzadeler Belediyesi, Deprem, Manisa, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 09:13 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

8 kişinin hayatını kaybettiği deprem bölgesi havadan görüntülendi
Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Bingöl: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi

Son Dakika Haberleri
23:22 Soylu'nun Arka Sokaklar paylaşımı sosyal medyayı salladı: Eyvallah Rıza Baba
21:42 Biricik Suden'in fotoğrafını kendisine aitmiş gibi paylaşan Harika Avcı, sosyal medyanın diline düştü
21:41 Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'tan alkışlanan hareket! İlik nakli olan minikler için kan bağışladılar
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 03:39:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yıkılma tehlikesi bulunan 7 katlı apartman tahliye edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]