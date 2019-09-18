Son Dakika Haberleri: Yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binaya belediye duvar örüyor
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Yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binaya belediye duvar örüyor

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – İzmit Cedit Mahallesi'nde geçen ay temel kayması nedeniyle boşaltılan apartmanın güvenliğinin sağlanması amacıyla istinat duvarı örme çalışması başlatıldı.

Yıkılma tehlikesi ile boşaltılan binaya belediye duvar örüyor, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – İzmit Cedit Mahallesi'nde geçen ay temel kayması nedeniyle boşaltılan apartmanın güvenliğinin sağlanması amacıyla istinat duvarı örme çalışması başlatıldı.


İzmit Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak üzerinde bulunan Karadeniz Apartmanı'nın temeli 22 Ağustos tarihinde kayması sonrasında bina AFAD ekipleri tarafından güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı. Yaşanan olay sonrası bina sakinlerini ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in incelemeleri sonrasında bina güvenliğinin sağlanması amacıyla istinat duvarı örme çalışması başlatıldı.


Bu kapsamda 2. grup tescilli duvar bulunan Eski Hastane Sokak'ta Kocaeli Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından alınan onaylar doğrultusunda müze müdürlüğü denetiminde, İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince güçlendirme çalışmaları devam ediyor. - KOCAELİ

Karadeniz, Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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