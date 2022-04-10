Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi - Son Dakika
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Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi

10.04.2022 10:49
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi

MARDİN'in Derik ilçesinde zeminindeki çökme nedeniyle eğim oluşan 42 metre uzunluğundaki minare, 5 günde bölümler halinde kesilip parçaları da vinçle indirilerek yıkıldı.

MARDİN'in Derik ilçesinde zeminindeki çökme nedeniyle eğim oluşan 42 metre uzunluğundaki minare, 5 günde bölümler halinde kesilip parçaları da vinçle indirilerek yıkıldı.

Derik ilçesi kırsal Boyaklı Mahallesi camisinin 8 ay önce yapılan 42 metre uzunluğundaki minaresinde zemindeki çökme nedeniyle eğim oluştu. Eğimi fark eden muhtar Faruk Kızıl, minarenin yıkılma ihtimaline karşı çevresindeki evleri tahliye ederek, durumu kaymakamlık ve belediyeye bildirdi. Bunun üzerine minarenin yıkımı için Gaziantep'ten bir ekip getirildi. Çevresinde evler olduğu için minarenin normal yıkım yerine parça parça kesilmesine karar verildi. Bu tür yıkımlar için getirilen özel testere tarafından bölümler halinde kesilen ve parçaları da vinçle indirilen minarenin 5 günün sonunda yıkımı tamamlandı. Yıkımı yapan ekipten Ahmet Yıldız, bu yöntemle herhangi bir yere zarar vermeden, minareyi keserek aşağı indirdiklerini söyledi.

'ÇOK TEHLİKE ARZEDİYORDU' Muhtar Faruk Kızıl, minareyi 8 ay önce köylülerle beraber kendi imkanlarıyla yaptıklarını belirterek, şunları söyledi: "1 ay önce bir çökme meydana geldi. Durumu yetkililere bildirdim. Kaymakam beyin yanına gittim, durumu izah ettim. Allah razı olsun elinden gelen ne varsa yaptı. Minarenin çevresinde evler olduğu için çok tehlike arz ediyordu. Kaymakam bey minarenin yıkılması için Gaziantep'ten ekip getirdi. Minaremiz 42 metre uzunluğunda ve betondan yapılmış. Çevredeki evleri tahliye ettik. Bir önceki minaremiz 11 metre uzunluğunda sacdan yapılmıştı, yeni minareyi yaptıktan sonra o minareyi yıktık ama bu beton minare de kısmet olmadı." Cami imamı Halil Kara da yaklaşık 1 ay önce sabah uyandığında minarenin yamuk durduğunu fark ettiğini ifade ederek, "Etrafına baktığımda zeminde çatlaklıkları gördüm. 8 yıldır buradayım camimizin minaresini yaklaşık 8 ay önce yaptık. Uzunluğu 42 metreydi. Zeminde kaymalar oldu, çatlamalar oldu. O yüzden minareyi yıkmak zorunda kaldık. Yıkımda emeği geçenlere teşekkür ederiz" diye konuştu.Mahalleli de ölüm ya da yaralanmalara sebep olacak bir olay meydana gelmeden minarenin yıkılmasıyla rahatladıklarını söyledi.

Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi
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Gaziantep, Muhtar, Derik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yıkılma tehlikesi olan 42 metrelik minare, 5 günde parça parça kesildi - Son Dakika


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