Yoldan geçen araçların binada sallantıya yol açması üzerine Emniyet Trafik ve Belediye Zabıta ekiplerince güvenlik önlemi alınarak; Nazım Sav Caddesi'nin bir kısmı geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yıkılma tehlikesi olan bina tahliye edildi - Son Dakika

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