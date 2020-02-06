Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı - Son Dakika

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Yıkılma tehlikesi olan evin bulunduğu sokak kapatıldı
7 saat önce
ADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:22 Kaynak: DHA
ADANA'da, görevliler yıkılma tehlikesi olan tarihi evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Seyhan İlçesi Ali Dede Mahallesi Mahallesi'nde bulunan tarihi evin duvarının bir bölümü öğle saatlerinde yıkıldı. İhbar üzerine bölgeye giden polis, evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Belediyeden gelen görevliler, binanın tamamen yıkılması için çalışma başlatacaklarını söyledi. Bu arada evin, çatı kısmında bir kumru yuvasının da olduğu görüldü.
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