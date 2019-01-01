Son Dakika Haberleri: Yıkılmak Üzere Olan Evde Yaşam Mücadelesi Veriyorlar

Yıkılmak Üzere Olan Evde Yaşam Mücadelesi Veriyorlar

1 saat önce

Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Mülkiye Toyguş, hasta eşi ve 10 yaşındaki ikiz çocuklarıyla yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veriyor.

Adana'da yaşayan 45 yaşındaki Mülkiye Toyguş, hasta eşi ve 10 yaşındaki ikiz çocuklarıyla yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veriyor.

Mülkiye Toyguş, eşi Taner (39) ve ikiz çocukları Bülent ve Şahin (10) ile yaklaşık 10 yıldan bu yana yakınlarının kent merkezinde bulunan eski ahşap evde kalıyor.

Her yağmur yağdığında evlerini su basan aile, çinko kaplı çatıdan akan yağmur suyunu engelleyebilmek için branda ve pet şişeler kullanıyor.

Mülkiye Toyguş, yaptığı açıklamada, kendileri için zor günlerin, eşinin 4 yıl önce lenf kanseri hastalığının ortaya çıkmasıyla başladığını belirtti.

İlerleyen süreçte eşinin şizofreni ve sarılık hastası olduğunu da öğrendiklerini kaydeden Toyguş, eşinin, rahatsızlığı nedeniyle çalışamaz duruma geldiğini ifade etti.

Toyguş, kocasının rahatsızlığı, çocuklarının bakım ve eğitimleri için aylık ortalama 700 lira devlet yardımı aldıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Aldığımız yardımlar geçinmemize yetmiyor. Bunun için sokaklardan kuru ekmek toplayıp besicilere hayvan yemi olarak satıyorum. Ayrıca el işi ürünler işleyerek bunları satmaya çalışıyorum. Yakınlarımız evimizin yıkılmak üzere olduğunu söylüyor. Evin bir yeri söküldüğünde ben de bir şeyler bulup tutturmaya çalışıyorum ama artık bu da çare değil. Ev yıkılmak üzere. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kiralık ev aramaya çıktım ama en ucuz kiralık evler 650-700 lira. Bunu karşılayacak durumum ise bulunmuyor."

İkizlerden Şahin Toyguş da evlerini her su bastığında kovalarla suyu dışarıya attıklarını anlatarak, "Temiz, odamın olduğu ve güneş gören bir evde oturmak istiyorum." diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 05:59 Kaynak: AA

Adana, Mülkiye, Güncel
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