Yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi - Son Dakika
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Yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi

6 saat önce

Batman'da hasta eşi ve çocuğuyla birlikte yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren 58 yaşındaki Yıldız Demir, yetkililerden kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.

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Batman'da hasta eşi ve çocuğuyla birlikte yıkılmak üzere olan evde yaşam mücadelesi veren 58 yaşındaki Yıldız Demir, yetkililerden kendilerine uzatılacak yardım elini bekliyor.


Merkez Huzur Mahallesinde bulunan harabe bir evde kalan Yıldız Demir, hasta eşi ve çocuğu ile birlikte tavanı dökülen ve yağmur sularının damladığı evde yaşama tutunmaya çalışıyor. Tek isteklerinin başlarına bir şey gelmeden evlerinin onarılması olduğunu belirten 58 yaşındaki Yıldız Demir, yetkililerin kendilerine yardım etmesini istedi. Yağmur yağdığında evin başlarına yıkılacağı korkusundan sabaha kadar uyuyamadıklarını aktaran Demir, "Tavanımız düşmüş durumda yağmur yağdığında üzerimize damlıyor. Evde çalışacak kimse yok, evli oğlum var Diyarbakır'da kalıyor bazen bize destek çıkmaya çalışıyor ama ancak ona yetiyor. Eskiden bende çalışıyordum gözleme aşçılık yapmıyordum şimdi yapamıyorum boyun fıtığım var ve duman kalbime gözüme iyi değil. Benim yanımda kalan bir çocuğum var askerlik yapmış iş arıyor ama iş bulamıyor. Yaşadığımızın evin tavanı çökmüş durumdu evin damına naylon ve çadır yapmamıza rağmen yağmur yağdığında evin içine damlıyor ve tavan dökülüyor. Eşimde ameliyat olmuş sarılık hastası var yetililerden yardım bekliyoruz. Evin içinde dolaşmaya korkuyoruz üzerimize çökecek tavan bizi öldüre bilir. Yağmur yağdığı gibi aşağı iniyor. Evin her odasına leğen bırakmış durumdayız yağmur yağdığı zaman leğenler doluyor boşaltıyoruz. Hayırseverlerden başımızı sokacak güvenli bir ev istiyoruz" dedi. - BATMAN

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:05 Kaynak: İHA
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