Yıkılmak üzere olan kerpiç evde oturan çiftin, dramı yürek burktu - Son Dakika

ADANA'da, rüzgar ve fırtına nedeniyle yıkılmak üzere olan ve yan yatan kerpiç evde oturan Naime ve Orhan Günay'ın yaşam mücadelesi yürek burktu. Katı atık toplayarak geçimlerini sağlayan çift, otele yerleştirildi.

Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki tahtadan yapılan kerpiç ev, yağmur ve fırtına nedeniyle yan yattı. 25 yıldır bu evde oturan 4 çocuk sahibi Naime Günay (58) ile Orhan Günay (65), eşyalarını evin bahçesine çıkardı. Çiftin durumunu gören komşuları, polise ihbarda bulundu. Sokağa gelen ekipler, Günay çiftini evden çıkarıp, çevresini güvenlik şeridiyle kapattı.

Katı atık toplayarak geçimini sağladığını söyleyen Orhan Günay, "Evimizin halini görüyorsunuz, neredeyse yıkılacak. Tüm eşyalarımızı dışarıya çıkardık" dedi.

Eve girmeye korktuğunu söyleyen Naime Günay (58) ise, "Bu evde nasıl yaşanırsa, öyle yaşamaya çalışıyoruz. Çocuklarımın da durumu yok. Ev üzerimize yıkılacak diye korkuyoruz" diye konuştu.

Bunun üzerine, Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na bağlı ekipler, çifti otele yerleştirdi.