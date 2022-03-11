Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor

11.03.2022 00:19

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bulunan camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Mahallenin sembolü haline minarenin daha elverişli olması çalışmalar yürüteceğini söyleyen Kaymakam Eren Arslan "Herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda, burada kalmasında bir sakınca yok" dedi.

İnegöl'ün kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde, 1868'deyapılan Hasanpaşa Cami, yıllar içinde tahrip olması sonucu2000 yılında yıkıldı. Mahallelinin tepkisi üzerine ise sağlamolan minare yıkılmadı. Bir süre sonra aynı isimle başka cami, mahallenin farklı noktasına inşa edildi. Yıkılmayan minare ise mahallenin sembolü haline geldi. Camisiz minare, bölgeye gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekiyor.

Bu da camisiz minare! Tuhaflığı fark eden herkes telefonuna sarılıp fotoğrafını çekiyor

"GELEN GİDEN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR"

Hasanpaşa Mahallesi Muhtarı Suat Karakaya, mahallelerinin 160 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu ve göç ile birlikte nüfus artışından dolayı bu camiyi yaptıklarını kaydetti. Muhtar Karakaya, "2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık. Bu da ilginç bir görünüm kazandırdı. Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. 18 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" dedi.

Bu da camisiz minare! Tuhaflığı fark eden herkes telefonuna sarılıp fotoğrafını çekiyor

"KÖYE GELEN VATANDAŞLARIMIZ İLGİ GÖSTERİYORLAR"

Kaymakam Eren Arslan ise, "Aslında camisiz minare tabiri hoş durmuyor. Ama bakınca hikayesine doğruyu öğreniyorsunuz. Köylülerimiz burada bulunan ve mahalleye yeterli gelmeyen camiyi yıkıp, yeni bir cami yaptıklarında çok daha büyük, çok daha sağlam, sağlıklı bir cami yaptıklarında tabi bu minarenin eski olması, köyün ilk kuruluşundan bu güne kadar var olması sebebiyle yıkmamışlar. Burada güzel bir görsellik olmuş. Köye gelen vatandaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Tabi herhangi bir tehlike arz etmemesi durumunda burada kalmasında bir sakınca yok. Belki ileri de yapılabilecek farklı alternatif yapılarla birlikte turizm anlamında da bir değer oluşturabilir. Ama tabi ki öncelikle minarenin sağlam olup olmaması, herhangi bir yaralanmaya, can kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde sağlıklı olduğunu ortaya konması lazım. İnşallah ilerleyen günlerde biz veya belediye tarafından burada bir çalışmayla bunun daha da elverişli, kullanışlı hale getirilmesi mümkün. Ama tabi bu camisiz minare tabiri yanlış. Köyümüzün muhteşem bir camisi var. Cami de her türlü konfor mevcut. Hatta engellilere kolaylık sağlayacak asansörü bile düşünülmüş. Çok güzel bir camimiz var. Ama bu da tarihi olarak köyün bir anısı, köyün bir görseli olarak yaşatılıyor" şeklinde konuştu.

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Eren Arslan, Gürcistan, İnegöl, Cami, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor - Son Dakika


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