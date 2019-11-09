Yıkılmasının üzerinden 30 yıl geçen Berlin Duvarı hakkında bilmeniz gerekenler

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Doğu ve Batı Almanya'da Berlin şehrini ikiye bölen Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden 30 yıl geçti. 155 kilometre uzunluğundaki duvarın yıkılması, Doğu Avrupa'da komünizmin çöküşünü ve Soğuk Savaş döneminin bitişini simgeledi.



Peki 28 sene ayakta kalan bu duvar neden inşa edildi? "Utanç Duvarı" olarak da adlandırılan Berlin Duvarı'nın yıkılması dünya için ne ifade ediyor?