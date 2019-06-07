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Yıkılmış Bir Eve Geri Dönmek

25 dakika önce

"Hiçbir yer insanın kendi evinin yerini tutmaz" Savaş patlak verdiğinde, bu Suriyeli aile memleketlerinden ayrılan son kişiler arasındaydı.

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"Hiçbir yer insanın kendi evinin yerini tutmaz" Savaş patlak verdiğinde, bu Suriyeli aile memleketlerinden ayrılan son kişiler arasındaydı. ve şimdi ilk geri dönenler arasındalar...
Yıkılmış Bir Eve Geri Dönmek
Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01 
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