Yıkılmış Bir Eve Geri Dönmek
25 dakika önce
"Hiçbir yer insanın kendi evinin yerini tutmaz" Savaş patlak verdiğinde, bu Suriyeli aile memleketlerinden ayrılan son kişiler arasındaydı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:01
"Hiçbir yer insanın kendi evinin yerini tutmaz" Savaş patlak verdiğinde, bu Suriyeli aile memleketlerinden ayrılan son kişiler arasındaydı. ve şimdi ilk geri dönenler arasındalar...
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